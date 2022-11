Advogado Euro Júnior - foto de divulgação

Publicado 04/11/2022 12:41 | Atualizado 04/11/2022 13:36

Influente nas redes sociais e no meio jurídico, o especialista divide suas atividades profissionais com ações sociais, como a mantida com o lar de idosos São Francisco de Assis, em Brasília. O fundador do escritório Euro Firma de Advogados ressalta a importância e a responsabilidade da sociedade com os menos favorecidos "Precisamos ajudar os mais necessitados. É isso que tento fazer por meio da minha atividade profissional e dos meus negócios”, ressalta Euro Júnior.

Suas ações sociais são mantidas com recursos próprios: “A doação é feita por meio da receita do escritório. Todo mês, compramos cestas básicas com parte do faturamento da empresa e as doamos ao lar São Francisco de Assis”, acrescenta.

Além da atuação como advogado, Euro Júnior é conhecido por gerir escritórios e elaborar estratégicas capazes de criar fluxos constantes de clientes, aproximando a advocacia dos modelos de administração e marketing. O advogado, com isso, se tornou influente nas redes sociais.

Nas redes sociais, o advogado também tem discorrido sobre temas como solidariedade para estimular colegas da área a participarem de ações beneficentes.

“Muitas vezes, o advogado fica imerso em leis, documentos e jurisprudência, mas é importante olhar mais para o mundo ao nosso redor”, reflete. “Leva-se tempo para fazer Justiça, mas sempre é tempo de ajudar o próximo”, pontua.