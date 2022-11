Ação social com moradores de rua - foto de divulgação

Publicado 03/11/2022 13:18 | Atualizado 03/11/2022 13:46

Foram distribuídas mais de 1.200 refeições para pessoas sem moradia na Praça da Sé, no centro da capital paulista, local conhecido pela grande quantidade de pessoas desassistidas. A iniciativa foi do bispo Bruno Leonardo, fundador da Igreja Batista Avivamento Mundial, que liderou essa ação social para prover alimentos.

“Viemos trazer alimentos para os nossos irmãos que estão em situação de rua. Todas as refeições foram compradas com as ofertas das nossas ‘ovelhas’”, afirmou o bispo na ocasião.

“Ovelha” é o termo que o religioso utiliza para se referir aos seus seguidores. Bruno Leonardo é bastante conhecido nas plataformas digitais. Ele tem um canal no YouTube com mais de 13,2 milhões de inscritos. No Instagram, conta com 3 milhões de seguidores.

“A religião também se faz na rua. Isso é viver a verdadeira religião: amar a Deus e amar o próximo”, ressalta o bispo, reforçando o compromisso com o projeto social.

Criado há mais de 20 anos por Bruno Leonardo, o projeto Amor em Ação realiza doações a instituições como orfanatos, creches e asilos, além de atender comunidades carentes e moradores de rua.