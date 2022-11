Dentista Diego Ujiie durante Ação Social sobre saúde bucal - foto de divulgação

Publicado 28/11/2022 10:24

A Ação Social é promovida nos finais de semana para que possa atender a uma quantidade maior de pessoas. O dentista Diego Ujiie, com apoio do poder público e de parceiros, tem promovido essas ações sociais com tratamentos básicos a pessoas que não podem pagar uma consulta com um profissional da área.

Especialista em estético orofacial, o cirurgião dentista tem dedicado parte do seu tempo para levar atendimento o atendimento social para a comunidade. À frente da empresa Restore Sorriso, consultório localizado no bairro do Tatuapé, em São Paulo, Ujiie conta que, em geral, o serviço prestado à população tem como foco avaliar as condições dentárias dos pacientes e orientá-los a fazer uma higienização bucal adequada.

“Algumas pessoas nesta situação passam muitos anos sem ir ao dentista. Então, tento fazer uma avaliação geral e prover recomendações capazes de evitar problemas graves de saúde bucal”, destaca Ujiie.

Com suporte da prefeitura de Mauá (região metropolitana de São Paulo) e de empresas parceiras, o dentista também distribui kits de higienização dos dentes, contendo escova, pasta, fio dental e enxaguante bucal.

O especialista também orienta os pacientes a procurarem serviços de saúde especializados periodicamente, como os disponíveis no setor público.

“Na ação com os moradores, o alcance do meu trabalho é muito limitado, porque é difícil manter atendimentos recorrentes. Dessa forma, sempre instruo as pessoas a irem ao dentista, pelo menos, uma vez por ano”, salienta.