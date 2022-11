Bicicleta de livros rouba a cena na Flip - foto de divulgação

Publicado 25/11/2022 21:56 | Atualizado 25/11/2022 22:09

Exemplo de transporte saudável e não poluente, a bicicleta chama atenção também no ramo editorial. A Bike da Primavera Editorial vem dando carona para livros e se destacou entre as inúmeras atrações da Feira Literária Internacional, a FLIP. Ela é pedalada pela ruas bucólicas de Paraty repleta de livros.

Além da programação itinerante, a "magrela" animou sessões de autógrafos e ainda marcou presença na alternativa Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, a FLIPEI.



“Com a Bike Literária, percorremos as principais ruas da FLIP. Essa itinerância está muito alinhada à visão que temos sobre a importância de dialogar com o maior número de pessoas sem restringir a interação a um único espaço”, afirma Larissa Caldin, publisher da Primavera Editorial



A programação oficial da 20ª edição da FLIP contou com 20 mesas temáticas, além dos eventos independentes promovidos pelas editoras participantes. Esse ano, homenageia a autora negra Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira. Estreando com o livro “Úrsula”, publicado em 1859 inaugurando a literatura abolicionista. Uma novidade deste ano foi a de dividir a homenagem principal com uma personalidade viva: Claudia Andujar que ressalta em suas obras valores, como: respeito às mulheres, aos indígenas, às populações negras e periféricas.