Movimentação na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro Foto: Pedro Ivo/Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 25/11/2022 17:57

Quanto a questão é praia, o Rio de Janeiro aparece na frente seguido pela Bahia como destino preferido. A mistura da infraestrutura com a paisagem e a o contato com a natureza formam ingredientes imbatíveis. Na sequência vem os litorais paulista, cearense e pernambucano. O Secretário de estadual de Turismo, Sávio Neves ressalta que os encantos da costa carioca não atraem somente os visitantes brasileiros, mas pessoas de todo o planeta.

“O Rio de Janeiro possui a praia mais famosa do mundo, que é Copacabana, cantada em verso e prosa. Isso sem falar que também é entoada no mundo inteiro por várias línguas. Entre eles, Frank Sinatra que também se rendeu a autoria de Tom Jobim com ‘Garota de Ipanema’, que é a música mais executada no mundo”

Preferência pelo litoral brasileiro.

Férias na Praia

A pesquisa confirma que o mar está entre as preferências para as férias e ainda revela que o brasileiro prefere mesmo é o nosso próprio litoral do que os de outros países. Isso aparece em 97% dos entrevistados pela pesquisa da Booking. Esse grande índice reflete o potencial turístico das cidades litorâneas de todo o país. Além da capital, o estado do Rio possui outros balneários que figuram entre os mais disputados, como: Arraial do Cabo, Búzios, Ilha Grande, Cabo Frio, Paraty...

Vem chegando o Verão...

A sondagem confirma que essa estação é a preferida pelos brasileiros: 82% consideram como o melhor momento para aproveitar uma viagem para a praia. A pesquisa revela algumas outras curiosidades: as pessoas passam, em média, 5h por dia na orla, sendo o período da manhã, o preferido por quase metade dos brasileiros (45%). Entre as atividades mais populares estão: banho de sol (69%) e caminhada à beira mar (59%).

Os dados ainda apontam que os brasileiros estão propensos a conhecer lugares inéditos: 4 em cada 5 (80%) costumam visitar novas praias quando viajam, e a média nacional é de quatro estados litorâneos já explorados pelos turistas do país.

Tempo de Viagem

Em relação à hospedagem, 6 em 10 brasileiros ficam pelo fim de semana ou por mais alguns dias no destino de praia (62%). As escolhas pelo período mostram a relação com a costa brasileira. No Nordeste, maior litoral do país, é mais comum o escape de fim de semana (44%), enquanto o Centro-Oeste, região sem acesso direto ao litoral, lidera o tempo de estadia, com 52% dos viajantes permanecendo uma semana.

Segundo os entrevistados, entre as bebidas mais consumidas com o pé na areia: água de coco (80%), cervejinha (61%) e caipirinha (30%).