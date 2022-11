Escola Municipal Naturalista Augusto Rushchi - foto de divulgação Multiplan

Publicado 23/11/2022 11:50 | Atualizado 23/11/2022 12:12

Finalmente faz justiça a origem de seu nome: Escola Municipal Naturalista Augusto Rushchi que foi batizada em homenagem ao grande agrônomo e ecologista brasileiro que, se vivo, completaria 107 anos no dia 12 de dezembro. Ganha uma horta orgânica e sedia a Semana de Atividades Ambientais.

Integrar através da Horta

Os legumes, hortaliças e vegetais estão sendo plantados bem no meio do pátio e será cultivado pelos próprios estudantes. O objetivo é integrar todos ao projeto aplicado como recurso pedagógico, como fonte de pesquisa e observação. Através desta metodologia, o propósito é incentivar que todos trabalhem a terra e, ao mesmo tempo, possam refletir sobre a preservação do meio ambiente e o bom uso dos recursos.

“Uma escola bem cuidada, bonita, que atenda plenamente a comunidade é tudo o que a gente espera. Isso é a transformação social, isso é mudar a história das nossas crianças”, explica a diretora Sandra Alcântara.



Com a adaptação do colégio, estão sendo beneficiados 400 alunos, entre eles Rafael Castilho, de 10 anos.

“Ter uma horta na escola é muito bom, porque melhora muito o nosso desempenho e íamos ter um tempo para aprender a plantar e a colher. Se a escola ficasse mais bonita, eu acho que seria muito melhor para os nossos estudos. Íamos ficar com mais vontade de vir para cá e aprender”, relatou o menino.



Em parceria com o Instituto Moleque Mateiro serão promovidos vários eventos, entre eles, a Semana das Atividades Ambientais.



Reforma

O espaço físico passou por uma série de revitalizações que incluiu pintura geral, troca de piso, reparo das grades, instalação de nova iluminação e revitalização das áreas de atividades físicas e recreativas, além da criação de um parquinho infantil.

“Essa escola é muito antiga. A minha avó foi aluna daqui. As paredes de fora estão todas pichadas e manchadas, o teto está mostrando vários fios, o chão é muito áspero. Não dá para a gente brincar direito. Se fosse um ambiente mais legal, eu ia gostar bastante”, pontuou a menina” comemora Sarah Mel, de 11 anos



Além da Augusto Rushchi, o Shopping Park Jacarepaguá também está patrocinando reformas estruturais na Escola Municipal Canrobert.

"Ver mais essa iniciativa saindo do papel é uma realização para todos nós. Investir em educação é investir no futuro... Desde o início do projeto de construção do ParkJacarepaguá, já vínhamos investindo em ações voltadas à educação, saúde e infraestrutura", resume Vander Giordano, Vice-Presidente Institucional da Multiplan que ainda está apoiando melhorias nas clínicas da família Bárbara Mosley e Otto Alves também localizadas na região.