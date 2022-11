Capa de disco do cantor Erasmo Carlos - reprodução

Assim como os velhos jacarandás que um dia podem tombar, mas deixam as raízes entranhadas na terra, o Tremendão, como é conhecido Erasmo Carlos, faz sua fotossíntese justamente no "Dia da Música". Com 1m90 de altura, esse gigante gentil (outro apelido) bem que tentou cantar em vão que "tinha fama de mau". Não foi apenas um dos primeiros roqueiros do Brasil e um dos criadores da Jovem Guarda. Sua obra foi marcada pela reciclagem entre um gênero e outro de uma forma sustentável.

Meu Amigo Erasmo Carlos

Difícil imaginar o mais tradicional evento de fim de ano, o especial de Natal da Rede Globo sem a presença dele ao lado de Wanderléia, o trio que vem distribuindo ternura desde os anos 60. Junto com o Rei, seu eterno amigo, foi também um dos primeiros ecologistas, quando essa questão não tinha espaço no cotidiano nacional.

Erasmo, pioneiro ambientalista

Bem antes de professores, ambientalistas, pesquisadores, ONGs e a imprensa, foram Erasmo e Roberto que didaticamente, explicavam a uma ignorante população, temas que foram introduzidos e colocados por eles em discussões. Entre as pautas: preservação, Indígenas, água, natureza, Amazônia, fim da pesca às baleias...



A biodiversidade da dupla colocou a sustentabilidade em partituras pela primeira vez com “O Progresso”. Os versos transitavam pelos efeitos colaterais da civilização desordenada, pregando um urbanismo mais humano e igualitário. Isso em 1976! Três anos depois, os dois "Carlos" mantiveram a trilha ambiental com "O Ano Passado".

As Baleias

Quando muitos países mantinham a prática da caça, ainda não totalmente abolida até hoje, colocaram no topo das rádios "As Baleias". Na ocasião vários governos já tinham proibido oficialmente a pesca, mas faziam "vista grossa" e não coibiam de forma efetiva a captura ilegal. Foi um dos maiores sucessos de 1981. A denúncia musical viralizou numa época em que ainda nem sem se sonhava com a possibilidade da internet e das mídias sociais.



Respeito aos Indígenas

Antes de reconfigurarmos a expressão pejorativa e ainda chamados de "índios", a letra de "Águia Dourada", lançada em 1987, chamava a atenção para a forma desumana com que são tratados até hoje. A música exigia respeito aos indígenas e defendia os direitos desses povos originários e da demarcação de suas terras.



Amazônia



Um dos últimos sucessos com temática diretamente ambiental foi a "Amazônia". A dupla trouxe ao público, em 1989, problemas que só bem mais tarde a nossa imprensa iria denunciar de forma mais incisiva e que permanecem até hoje sem solução, como: queimadas, derrubadas, grilhagem, mineração, invasão... Ou seja, os "Carlos" anteciparam o engajamento do Brasil e ajudou a preparar o terreno para que, em 1992 abrigássemos a mais emblemática conferência ambiental já realizada até hoje, a Rio 92.