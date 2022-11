Última imagem transmitida pela primeira TV Tupi, a primeira do Brasil - reprodução

Publicado 21/11/2022 17:01 | Atualizado 21/11/2022 17:43

Apesar do crescimento das chamadas novas mídias (como internet, a cabo e streaming) a TV aberta ainda é considerada o maior meio de Comunicação Social, principalmente no Brasil que é um dos maiores criadores de conteúdo e exportador de produtos televisivos para o mundo. Ela realiza um indiscutível papel social e cultural.



TV no Brasil

A primeira transmissão amadora, ocorreu em 1948, em Juiz de Fora (MG) pelo técnico em eletrônica Olavo Bastos Freire, com uma câmera e uma antena na sacada de um prédio. Já a pioneira emissora foi a Tupi, dois anos depois, pelo controverso empresário Assis Chateaubriand, considerado o Rei das Comunicações da época. Em São Paulo iniciou no prédio das rádios dos Diários Associados. No Rio de Janeiro, como apêndice da empresa radiofônica homônima, mas logo depois, ganhou independência se estabelecendo nas instalações do extinto Cassino da Urca, onde foram produzidos emblemáticos programas de televisão como Chacrinha, Flávio Cavalcanti, Capitão Asa, Os Trapalhões, além de musicais e dramaturgia.

Apesar do pioneirismo e sucesso, acabou melancolicamente cassada em 1980 pelo Governo Militar de João Figueiredo, iniciando um processo de desmonte do então maior conglomerado de comunicação, os Diários Associados.



Primeiros aparelhos contrabandeados

A aventura de implantar essa tecnologia resultou em muita improvisação. Só depois de instalados os equipamentos de transmissão percebeu-se que não tinha quem assistir já que não existiam aparelhos receptores. Com a falta de tempo burocrático e com a conivência governamental, foram contrabandeados televisores e instalados em pontos estratégicos para que convidados pudessem assistir a estreia.

O aparelho importado era muito caro. Quase ninguém tinha acesso. O quadro só começou a mudar um ano depois da estreia com a primeira indústria a fabricar do Brasil, a Semp. Era um modelo em preto e branco bem diferente dos atuais. A empresa já tinha sido pioneira também na fabricação do primeiro rádio nacional, em 1942.

“Quando a SEMP surgiu, todos os aparelhos de rádio no Brasil eram importados e, por causa da Segunda Guerra Mundial, havia escassez do produto no país. Naquele momento, nossa capacidade produtiva aliada ao espírito de vanguarda nos permitiu ir além: idealizar, produzir e comercializar o primeiro aparelho de rádio produzido no país” afirma Maximiliano Dominguez, Diretor de Engenharia e Produto da SEMP TCL.



TV no Mundo

Em 1939, foi realizada a primeira exibição de televisão em uma feira. Dois anos depois, a pioneira transmissão televisiva, nos Estados Unidos, seguido de um rápido desenvolvimento com mais tecnologia e qualidade na imagem depois do fim da II Guerra Mundial, em 1945.

O Dia Mundial da Televisão foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 21 de novembro por ter abrigado o primeiro Fórum internacional da televisão. A proposta da ONU é que seus Estados-membros aproveitem esse data para promoverem intercâmbios globais de programas de TV focados, em particular, em questões como paz, segurança, desenvolvimento econômico, cultural e social.

A evolução da TV e suas tecnologias

A tecnologia de telas evoluiu rapidamente através de várias gerações. Desde que a primeira fabricada pela Semp no Brasil, hoje elas cresceram de tamanho, qualidade do som, definição das imagens e interatividade.

As primeiras telas preto e branco deram espaço à explosão de cores e contraste poderoso.

Os aparelhos, que no passado, não tinha nem controle remoto, podem agora serem controlado pelo aplicativo TCL Home, instalado no celular. Nos modelos mais sofisticados, o processador de 2ª geração, possui ainda inteligência artificial e proporciona adaptação de imagem customizada para diferentes conteúdos, como: esportes, paisagens, cenas noturnas, movimento, desenhos animados e faces.

A TV oficial da Seleção Brasileira

Esse meio continua sendo a maior fonte de consumo de vídeo em todo o planeta e nem mesmo a chegada do streaming, das redes sociais e o aumento expressivo no uso de smartphones alterou a hegemonia do item, que tem tendência de aumento de vendas, especialmente nesse momento do campeonato mundial de futebol.

A pioneira Semp, hoje faz parte de uma joint-venture com a TCL, patrocina as seleções masculina, feminina e sub-20 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além do jogador Rodrygo Góes, convocado para o time brasileiro.

Com o aumento das vendas no comércio brasileiro por conta da Copa do Mundo do Catar, a empresa lançou o modelo 98 polegadas, o maior disponível no Brasil, além de criar a promoção “Torcida Rumo ao Hexa” com sorteio de 160 aparelhos de diversos modelos.