Aluno de ensino fundamental participando do Projeto de perfumaria botânica - - foto de divulgação Rede Municipal de Maringá/PR

Aluno de ensino fundamental participando do Projeto de perfumaria botânica - foto de divulgação Rede Municipal de Maringá/PR

Publicado 23/11/2022 14:04

Ações ambientais e para minimizar as mudanças do clima incentivadas em sala de aula se destacaram na 2º edição do Congresso Brasileiro de Educadores e Pesquisadores que trabalham com questões climáticas. Esses assuntos devem cada vez mais serem inseridos no cotidiano das instituições de ensino.

Foram finalistas, 35 iniciativas desenvolvidas por escolas públicas e privadas do país e de Portugal, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

“O nosso objetivo é unir, reconhecer e inspirar por meio do compartilhamento de diferentes ações climáticas realizadas ao longo de 2022 e valorizar todo o empenho por uma formação humana mais sustentável. Nossa proposta é incentivar as escolas, educadores a criarem projetos significativos de um ponto de vista climático e pedagógico, mas simples de serem implementados”, destaca Lívia Ribeiro, idealizadora e diretora da Reconectta e do Movimento Escolas Pelo Clima - organizadores do evento.



Entre os destaques o que envolve ação de perfumaria botânica realizado pela Rede Municipal de Maringá, no Paraná.