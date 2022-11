Sete empresas vencem o Prêmio Firjan de Sustentabilidade - foto de divulgação Firjan

Sete empresas vencem o Prêmio Firjan de Sustentabilidadefoto de divulgação Firjan

Publicado 23/11/2022 20:14

Cada vez mais a Agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental + Social + Governança) rege o diferencial em oportunidades para financiamentos, parcerias, imagem e valorização no mercado e entre consumidores. Neste cenário, uma das iniciativas impulsionadoras é o Prêmio Firjan de Sustentabilidade que bateu recordes de inscrições. Nesta edição, sete ações de empresas foram contempladas. Desde 2013, esse concurso já contou com 566 projetos inscritos.