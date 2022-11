Chef brasileira faz mutirão para alimentar desabrigados de furação - reprodução TV local

Publicado 25/11/2022 17:51 | Atualizado 25/11/2022 17:53

O Furacão Ian deixa um rastro de destruição generalizada no oeste de Cuba e no sudeste dos Estados Unidos, especialmente nos estados da Flórida e Carolina do Sul. Foi classificado na categoria 4 numa escala máxima de grau 5. Entre tantas cidades atingidas está Fort Myers, com uma linda praia às margens do Golfo do México e que está irreconhecível no momento. Após a passagem do furacão, vivencia um luto coletivo em meio ao tráfego restrito para veículos dos serviços de emergência e pessoas que tentam voltar para casa em busca de algo que tenha escapado da destruição.

Alimentação Solidária

Para amenizar um pouco todo o sofrimento e renovar as energias dessas famílias para reconstruírem suas vidas, um prato de comida quente e solidário pode fazer toda a diferença. Foi com esse intuito que começou a Operação Fort Myers, iniciativa da ONG Verelief. O presidente da entidade, Fred Martins, procurou a chef Karlota Fonseca, que prontamente se dispôs a participar dessa importante missão.

“Foi Deus que colocou a Karlota e sua equipe no nosso caminho na hora certa. Ela com toda sua experiência foi fundamental para que a gente organizasse todo o processo, afinal, se trata de um projeto de alta escala. Fazemos mais de 500 marmitas por dia e temos escalabilidade para fazer até mil marmitas”, detalha Martins



Mesmo após alcançar o ápice do sucesso fora do seu país de origem, o Brasil, e sendo reconhecida pelo seu trabalho nos Estados Unidos como a “Chef das estrelas”, karlota não esconde a emoção em participar de um projeto tão especial e que ajuda diretamente tantas famílias.

“Esse país já me deu e ensinou muito, me acolheu, então sinto uma eterna gratidão pelo meu crescimento nele, por isso que onde eu puder ajudar é só me chamar, lá estarei eu”, declara a chef.

Do Nordeste para Fort Myres

A chef Karlota saiu de Orlando até Fort Myers para estruturar uma cozinha com padrão industrial. Além da estrutura física, ela também deixou o menu e as respectivas fichas técnicas para uso na produção diária de 500 marmitas. A alimentação está sendo distribuída nas comunidades mais atingidas pelo furacão e para as equipes que estão trabalhando na reconstrução. A cozinha que foi montada pela ong Verelief sob o comando da chef Karlota, fica localizada na sede da igreja Reobote e conta com a ajuda de voluntários para essa produção diária.



Depois desse trabalho coordenado por Karlota, a cozinha ficou estruturada para que qualquer voluntário que chegar, consiga ajudar, mesmo sem experiência. Segundo o presidente Fred Martins, o objetivo é distribuir 10 mil refeições quentes e cerca de cinco mil cestas básicas nesses primeiros dias de socorro. Um trabalho que envolve muito amor e dedicação para amenizar o sofrimento das comunidades atingidas.