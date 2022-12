Cubo mágico, nome popular do Cubo Bedlam - montagem foto de divulgação

Publicado 30/11/2022 21:18

O Cubo Mágico, como é conhecido no Brasil, ou Cubo Bedlam, seu nome de batismo, ajudou aos alunos da Faetec a serem premiados por desmistificarem a matemática. Temida por muitos, essa ciência exata foi aplicada em um projeto desenvolvido por cinco estudantes do ensino médio da Faetec. Conseguiram demonstrar a presença da dos números e fórmulas por trás dos jogos de lógica.

Além do Cubo, aplicaram ao lúdicos quebra-cabeças, Xadrez, Sudoku entre outros.



A iniciativa foi além de uma simples brincadeira ou passatempo. A apresentação alçou o grupo ao primeiro lugar na I Feira de Matemática da Universidade Estadual do Norte Fluminense.



“São todos alunos do Primeiro Ano e vieram da pandemia, por isso determinamos que tivesse nivelamento de matemática. Afinal, muitos não tiveram o 8º e 9º regulares. Para alguns alunos, esses anos não aconteceram. Este resultado, tenho de reconhecer, é mérito da forma como é ensinada a matéria dentro da sala de aula”, conta Cleide que já definiu, como prêmio para os Jovens Talentos, um passeio ao Rio de Janeiro. Assim, eles visitaram o Zoológico e o Museu do Amanhã" comemora a , Cleide Albuquerque, cogestora da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins que integra a rede pública fluminense Faetec.

Comemoram a premiação: Kayllan Azevedo - 15 anos; Kaike Neves - 15; Maurício Linhares - 16; Davi Carneiro - 15; e Pedro Souza, - 15.

“Logo no meu primeiro ano na escola, conquistar um prêmio de destaque como este é muita alegria", afirmou Kayllan.

“Foi inesperado. Mas serve como motivação para desmistificar o ensino e aprendizado da matemática”, disse Davi, que pretende seguir na área de Engenharia ou Ciência da Computação.



“Entender que, mesmo jovens, temos capacidade. Trata-se de uma porta importante para o meu futuro.”, afirmou Maurício.



“Temos ótimas escolas públicas e a Faetec está no topo. Ela nos abriu um mundo de oportunidades. É claro, com o incentivo dos meus pais, fica ainda mais fácil as minhas escolhas”, disse Pedro, que pretende seguir nas áreas de Engenharia ou Biologia.