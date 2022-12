T10: dicas de preservação do Meio Ambiente - foto de divulgação

T10: dicas de preservação do Meio Ambientefoto de divulgação

Publicado 30/11/2022 21:17

Em voga em todo o mundo, a preservação do meio ambiente tem sido defendida por pessoas de diversos segmentos e países. No entanto, muitos cidadãos ainda têm dúvidas sobre como colaborar com a causa.

Nesse sentido, o influencer Tacio Leonardo, mais conhecido como T10, vem se destacando nas redes sociais.

Com conteúdos voltados ao público jovem, vem despertando a simpatia dos seguidores ao adotar atitudes sustentáveis no dia a dia.

“Nos últimos três anos, troquei todos os eletrodomésticos de casa por equipamentos eficientes em consumo de energia”, afirma o influencer.

Além disso, T10 costuma encher baldes d’água em épocas de chuva para reutilizar o recurso em outras atividades, como lavar o carro ou o quintal. O influencer diz que também diminuiu o tempo que passa no banho e se tornou mais criterioso ao abrir a torneira de casa.

“Gastamos água sem pensar, porque o recurso ainda parece abundante. Mas os períodos de seca me fizeram mudar meus hábitos”, conta.

Quando vai ao mercado, T10 leva sacolas de pano para evitar utilizar sacolas plásticas.

“Quem tem carro, é sempre bom deixar uma sacola sustentável dentro do automóvel. Nunca se sabe quando você vai fazer uma parada para comprar alguma coisa”, indica.

Entre outras atitudes, o influencer conta que trocou as cortinas e as persianas de casa por modelos que favorecem a entrada da luz solar, economizado energia elétrica, e separa o lixo dos materiais recicláveis.

“Para os próximos anos, estou pensando em adquirir painéis de captação de radiação solar. Isso deve contribuir muito para economizar energia e preservar o meio ambiente”, ressalta o influencer.