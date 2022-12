A TV Brasil abre duas faixas na programação para documentários - imagem de divulgação TV Brasil

Publicado 02/12/2022 12:12 | Atualizado 02/12/2022 12:21

Não é de hoje que o telespectador brasileiro tem dedicado sua audiência para conteúdos ambientais. Os editores dos programas líderes bem sabem disso. O “Fantástico” já inclui mais de uma reportagem especial por semana. Já a pauta do "Globo Repórter" nitidamente tem se voltado cada vez mais por essa temática. Depois de conquistar a quarta posição entre as maiores redes de emissoras aberta do país, a TV Brasil quer ainda mais participação neste mercado. Para isso, ampliou a exibição de documentários ambientais para duas faixas horárias diárias.

TV Brasil

Conteúdos sobre a fauna e a flora nacionais ganham exibição fixa das 16h às 18h de 21h às 22h30. Além de segunda a sexta, a rede pública também promove maratonas nos finais de semana, e ainda disponibiliza gratuitamente através via streaming através de seu aplicativo TV Brasil Play.

Entre os destaques programados para dezembro as séries: “Os Sentidos dos Animais”, " Selvagem” “Praia Viva” e Israel Selvagem, “Nossos Biomas” e “Rotas da Liberdade”.



Visto de cima: líder em audiência



Uma das maiores audiência da Rede Pública, o programa “Brasil Visto de Cima” proporciona ao telespectador visitas virtuais aos lugares mais famosos do Brasil pela ótica área. A série, também exibida pelo Globoplay e pelo novo canal deste grupo - o Modo Viagem. O conteúdo se diferencia pelo uso de recursos como balões e drones para registrar imagens da perspectiva aérea



Além dos destinos considerados cartões postais, a produção percorre os cenários paradisíacos de pontos espetaculares e ainda desconhecidos pela maioria dos brasileiros. Com imagens aéreas de tirar o fôlego, a série traça um olhar de norte a sul sobre o território nacional.



Outros canais

A TV Escola, o MultiRio (da prefeitura carioca) além do Futura (da Fundação Roberto Marinho) dedicam cada vez mais espaço em suas grades para esse tipo de atração. Isso sem falar em canais pagos dedicados exclusivamente para esses produtos, como Natgeo, Discovery e o Modo Viagem.

Streamings

Eles também recorrem cada vez mais aos documentários para agradar seus assinantes. Aproveitando a imensa equipe de jornalismo espalhada pelo Brasil, a Globoplay tenta concorrer com este diferencial nacional. Por sua vez, a Netflix, líder neste segmento, também tem ampliado ofertas desse tipo de conteúdo em seu cardápio.