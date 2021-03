Serviço permite que cliente possa fazer compras sem descer do carro Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 09/03/2021 20:57

Assim como o imobiliário, o setor de material de construção teve que se adaptar aos tempos de pandemia e de isolamento social para atender os clientes que precisaram repaginar a casa em 2020. E as iniciativas permanecem este ano. A unidade da Leroy Merlin, em Jacarepaguá, por exemplo, acaba de lançar o Drive Thru. Funcionando das 8h às 20h, o cliente poderá fazer compras de forma rápida e segura sem descer do carro. "Queremos facilitar a experiência de nossos clientes. O serviço proporcionará praticidade na aquisição de itens básicos como cimento, argamassa, tijolos, chapas de drywall e caixa d'água”, conta Marcus Barreto, diretor da unidade.



Já a Disensa, que completa três anos no Brasil, está com campanha para consumidores, franqueados, forças de venda e indústrias parceiras. A cada R$ 100 em compras, o consumidor pode ganhar brindes como caixas de som portáteis, kits para churrasco e bicicletas. Para os lojistas, uma ação interna vai oferecer bônus às cinco lojas e aos 15 vendedores mais engajados. "Nossa meta é aumentar cada vez mais a capilaridade da rede e nosso número de lojas. Com isso, podemos rentabilizar mais o negócio e investir em crescimento e melhorias. Temos constante apoio dos nossos fornecedores que, além de contribuírem com tabelas de preços competitivas para os franqueados, estão sempre apoiando e investindo em nosso marketing", comenta Henrique Gutterres, gerente Geral da Disensa no Brasil.



O sol como inspiração

Espelho em metal Sol é uma das opções para decorar o lar Divulgação

Publicidade

Os espelhos decorativos inspirados no sol são uma opção para quem deseja dar um brilho a mais aos ambientes. E vale até fazer uma composição na mesma parede da sala, reunindo modelos de diferentes tamanhos e materiais. A Amoedo Home Decor (www.amoedo.com.br) oferece várias peças com esta proposta para você usar e abusar da criatividade.