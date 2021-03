Caixa espera conceder R$ 130 bilhões de crédito imobiliário até dezembro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Cristiane Campos

Publicado 11/03/2021 18:25

A Caixa estuda a possibilidade de aumentar em mais seis meses a carência para o pagamento de prestações dos contratos vigentes do programa habitacional Casa Verde e Amarela. Além disso, o banco afirmou que vai manter a liderança no crédito imobiliário em 2021 com a garantia de recursos para o setor. As novidades foram anunciadas hoje mais cedo durante evento online promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o Summit Abrainc 2021.



"No ano passado fizemos pausas para 2,6 milhões de famílias e 99,6% já voltaram a pagar. Tudo que for necessário para que o setor imobiliário cresça no país será feito. Não faltará crédito imobiliário esse ano da mesma forma como não faltou ano passado", afirmou Guimarães. A estimativa é que o financiamento habitacional alcance R$ 130 bilhões este ano contra R$ 116 bilhões de 2020.



O crédito imobiliário para pessoa jurídica, neste mês de março, já está três vezes superior à média do mesmo período do ano passado, com empréstimos de cerca de R$ 1 bilhão e previsão de fechar o ano com R$ 3 bilhões.