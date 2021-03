Residencial em Duque de Caxias é uma das opções do feirão online que vai até o dia 21 de março Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 12/03/2021 16:44

Uma opção para quem planeja sair do aluguel é conferir o Feirão Completão, promovido pela MRV, que começa amanhã e terá mais de 25 mil unidades pelo programa Casa Verde e Amarela, além de condições especiais de pagamento. O evento online tem imóveis a partir de R$ 144 mil, entre prontos, em fase de construção e também lançamentos, nas mais de 160 cidades em 22 estados onde a empresa atua. Outra vantagem será a Roleta Premiada que dará aos compradores descontos a partir de R$ 500.



Para conferir os imóveis, basta acessar o site www.mrv.com.br. Segundo a MRV, o cliente poderá fazer o tour virtual por todas as unidades à venda, escolher o condomínio e o apartamento que deseja, além de enviar a documentação, realizar a simulação, aprovar o crédito, negociar a proposta e assinar o contrato digitalmente. O evento online vai até o dia 21 de março.



Dicas para um bom negócio

Para André Barros, presidente da Morar Mais Imobiliária, empresa especializada na venda de unidades pelo segmento econômico, buscar um imóvel em eventos como feirões é sempre uma boa oportunidade de conseguir negociar direto com os tomadores de decisão. “Além disso, é possível ter agilidade no processo de compra, reduzindo muito o tempo de finalização do contrato. Vale ressaltar que, normalmente, durante os feirões as construtoras costumam dar vantagens bem interessantes aos compradores”, afirma Barros.



O executivo diz ainda que entre as dicas para um bom negócio estão se certificar de que o preço e as condições de pagamento realmente estão diferentes durante o período do evento e se o feirão é realizado por uma empresa séria. Outra orientação de Barros é que sempre vale a pena utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na compra do imóvel. “O recurso serve como abatimento do saldo devedor do financiamento, reduzindo a entrada e fugindo dos juros a longo prazo nas prestações”, explica. Atualmente, os financiamentos imobiliários podem chegar a 35 anos.