Lançamento em Nova Iguaçu oferece entrada parcelada em até 60 vezes e documentação grátis Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 16/03/2021 20:01

No mês em que se comemora o Dia do Consumidor, construtoras e imobiliárias estão com lançamentos e campanhas para a compra de imóveis na planta, além de terrenos para a construção da casa e até para quem deseja investir. É o caso da Morar Mais Imobiliária que, no próximo dia 20 (sábado), vai promover ação com transporte exclusivo para os clientes visitarem lotes na Região dos Lagos. De acordo com André Barros, presidente da empresa, os terrenos ficam em um novo bairro planejado que fica a 10 minutos das principais praias e do centro de Rio das Ostras e será entregue com toda a infraestrutura. “Além de visitar o loteamento, vamos fazer um tour pela cidade para as pessoas conhecerem os principais pontos turísticos. Importante ressaltar que faremos tudo dentro dos protocolos de segurança para evitar aglomerações”, afirma Barros.



Segundo o executivo, os lotes (a partir de 360m²), 100% legalizados com RGI (Registro de Imóvel) individual, têm valores a partir de R$ 45 mil, entrada de R$ 4 mil e prestações a partir de R$ 390. O financiamento é direto com a empresa em até 180 meses.



Mais de 700 unidades pelo Casa Verde e Amarela

Também neste mês, a CAC Engenharia está lançando mais de 700 unidades pelo programa Casa Verde e Amarela, entre Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio, o projeto é o Morada do Sol, em Nova Iguaçu, com 440 unidades. O empreendimento fica a 15 minutos do centro da cidade e terá lazer completo e segurança. Os imóveis têm preços a partir de R$ 124.900, com entrada parcelada em até 60 vezes, além de registro e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) grátis. "Construir projetos pelo segmento econômico com qualidade é possível. Prova disso é que os empreendimentos da CAC são muito bem aceitos nas regiões em que a empresa atua. O Morada do Sol é mais um projeto diferenciado que estamos levando para Nova Iguaçu", conta Bruno Teodoro, gerente regional Comercial na Baixada Fluminense.



Já em São Paulo, a construtora escolheu a cidade de Cotia para lançar, em parceria com a Jeronimo da Veiga, o Vista Caucaia Apartamentos (200 unidades), com valores a partir de R$ 139.900, e o Vista Caucaia Casas (102 unidades), com preços a partir R$ 159.900. Quem fechar negócio no lançamento também terá a documentação do imóvel paga pela CAC (registro e ITBI). O condomínio contará com segurança 24 horas, piscina, playground, quadra e espaço gourmet.