Revestimento Ceral Extra Prima White de 32x57 que pode ser usado na sala ou na cozinha. Custa R$ 24,55 o metro quadrado Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 17/03/2021 18:57

Quem planeja repaginar ou construir a casa deve aproveitar os descontos que chegam até 30% no Mega Feirão da Chatuba para pisos, porcelanatos e revestimentos. São mais de 2 milhões de metros quadrados disponíveis para pronta entrega. O evento acontece concomitante às celebrações do mês do consumidor, reunindo as melhores marcas do setor, com preços e condições especiais de pagamento – até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e entrega em até 48 horas se o cliente optar por não levar direto da loja. O evento vai até o dia 31 de março.



“Quando o assunto é porcelanato, somos referência no mercado. Hoje, o porcelanato está presente em todos os ambientes: na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, em área externa ou interna. Temos opções de produtos com textura, em 3D ou em grandes formatos. Definitivamente, os pisos, porcelanatos e revestimentos se tornaram um diferencial que valorizam qualquer imóvel”, explica Dalva Sousa, presidente da Chatuba, rede de material de construção que acaba de inaugurar uma loja na Barra da Tijuca.



Metro quadrado no Rio se mantém estável para venda

Pesquisa do portal Imovelweb revela que o preço médio do metro quadrado em fevereiro no Rio de Janeiro foi R$ 7.753. O valor apresentou leve queda em relação ao mês anterior, de 0,1%. Dessa forma, o metro quadrado já caiu 0,2% em 2021, mas subiu 0,4% nos últimos 12 meses. O relatório do Imovelweb também mostra que um imóvel padrão - 65 metros quadrados, com dois quartos e vaga na garagem - custa em torno de R$ 503.750 na capital fluminense.



Ainda segundo o levantamento, em algumas regiões da cidade, o m² teve um aumento mais significativo nos últimos 12 meses, como é o caso dos bairros Parada de Lucas (R$ 4.534/m² - alta de 14%), Água Santa (R$ 4.610/m² - aumento de 16%) e Vila Valqueire (R$ 5.036/m² - avanço de 17%). Já os bairros de Cidade Nova (R$ 7.435/m² - queda de 12,5%), Guaratiba (R$ 3.832/m² - redução de 11,9%) e Catumbi (R$ 4.002/m² - caiu 11,8%) foram os que mais se desvalorizaram no período.