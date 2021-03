Pesquisa revela que a maioria dos marceneiros que compra na empresa é homem com idade entre 25 e 45 anos Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 19/03/2021 17:32

Você sabia que hoje é o Dia do Marceneiro? Para homenagear estes profissionais que são responsáveis por criar aquele móvel especial sob medida, a rede Flaviense GMAD está com sorteios de vários brindes. A ação é exclusiva para este público e vai até o dia 26 de março. Flávio Aurélio, diretor da rede, lembra que a profissão está em alta, pois com a necessidade imposta pela pandemia de repaginar a casa, a procura pela marcenaria aumentou muito. “Temos mais de cinco mil marceneiros cadastrados em nossas lojas e acompanhamos com muita atenção este movimento, oferecendo a eles produtos adequados e vantagens nas compras”, conta.



Segundo pesquisa feita pela Flaviense GMAD, a maioria dos marceneiros que compra na empresa é homem com idade entre 25 e 45 anos. São profissionais que aprenderam ou que estão aprendendo a atividade com o pai ou com o avô. Para se comunicar com a loja, outra curiosidade: o WhatsApp é o meio preferido deste público, reforçando outro levantamento, desta vez do Panorama Mobile Time/Opinion Box, que indica que este aplicativo de mensagens é o preferido dos brasileiros. De cada 100 smartphones, 99 têm o aplicativo instalado. “O e-mail é pouco usado. Eles preferem a mensagem via celular porque é mais rápida”, afirma Flávio. O diretor adianta que, para este ano, a rede pretende também oferecer cursos de capacitação para ajudar na expansão dos negócios.



Saiba como aplicar Feng Shui em casa

Segundo o Feng Shui, a cozinha e o fogão simbolizam prosperidade. Por isso, mantenha o espaço sempre limpo e evite usar apenas uma das bocas do eletrodoméstico Freepik

Além de readequar a casa com novos móveis, outra forma de deixar os ambientes mais confortáveis e agradáveis é se aprofundar no Feng Shui, técnica chinesa milenar de harmonização dos espaços. "A nossa casa é como a nossa alma, reflete nossa essência e nosso estado de espírito", explica Karis Brito, consultora holística de organização e interiores, cadastrada no aplicativo GetNinjas. Segundo a especialista, ao harmonizar a energia do lar com o Feng Shui, os moradores podem ter inúmeros benefícios como mais saúde, melhorar a carreira, obter prosperidade, ter mais criatividade e concentração, solucionar problemas de relacionamento, além de conquistar realização pessoal, aumentar o foco e cultivar o otimismo. Confira as dicas da profissional:



Home office



É importante que a mesa esteja posicionada de uma forma em que a pessoa sentada veja quem está entrando no local; é o que chamamos de posição de comando. É preciso estar na posição de comando para que nossa vida flua e que seja possível tomar as rédeas da vida. Porém, é recomendado evitar que o móvel fique de costas para a janela, pois essa é uma posição desfavorável para o sucesso. Outra atitude que deve ser evitada é a de manter a mesa de frente para a porta de entrada, pois dessa forma há muito desgaste de energia e a pessoa pode se sentir cansada e ter falta de foco e ânimo para trabalhar.



O que evitar



Há algumas arrumações e organizações de móveis que devem ser evitadas e que são fáceis de reproduzir na casa, tais como: posicionar o sofá de costas para a porta de entrada ou posicionar sofá, cama, mesa de costas para a janela. De acordo com o Feng Shui, a cozinha e o fogão simbolizam prosperidade, e por isso, é preferível manter o espaço sempre limpo e evitar usar apenas uma das bocas do eletrodoméstico.