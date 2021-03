Publicação voltada para condomínios aborda temas como Implantação, Gestão de Pessoas, Finanças, Manutenção Predial, Assembleias e Prestação de Contas Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 23/03/2021 19:52

A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi) está lançando o Manual do Síndico. O material, totalmente gratuito, aborda assuntos como Implantação do Condomínio, Gestão de Pessoas, Finanças, Manutenção Predial, Assembleias e Prestação de Contas. A publicação foi desenvolvida por especialistas do mercado imobiliário que compõem a diretoria da associação.



Segundo Rafael Thomé, presidente da Abadi, o material tem como objetivo informar e, ao mesmo tempo, melhorar a relação entre síndicos e administradoras de imóveis e condomínios. "Acreditamos que quando o síndico é mais bem informado sobre suas atribuições, direitos e deveres, essa relação com a administradora naturalmente melhora. Um síndico mais consciente vai ter tratativas mais eficientes e pontuais com a sua administradora e, dessa forma, o trabalho de todos evolui, impactando também os moradores, os conselheiros e até a própria administradora e o mercado como um todo", comenta Thomé. O manual pode ser baixado em www.abadi.com.br.



Condomínio na Barra ganha minimercado automatizado

Moradores do condomínio podem comprar por aplicativo e todo monitoramento de reposição de produtos é online Divulgação

O Up Barra + recebeu um minimercado totalmente informatizado para facilitar as compras do dia a dia. A iniciativa é da Onii, em parceria com a administradora Cipa. Com a novidade, os moradores podem fazer seus pedidos utilizando aplicativo e todo o monitoramento de reposição de produtos é feito de forma online. A ideia, conta Bruno Queiroz, gerente de Novos Negócios da Cipa, é levar comodidade e evitar que haja aglomerações.



“Esse é um conceito comum em muitos condomínios em São Paulo. Isso sem falar que é um forte aliado das medidas sanitárias tão necessárias diante da gravidade da pandemia”, ressalta Queiroz. Ele explica que os condomínios não têm qualquer custo para a instalação do minimercado. O gerente da Cipa diz ainda que toda a infraestrutura necessária é bancada pela Onii. Além disso, até 3% do faturamento pode ser revertido ao condomínio.