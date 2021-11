Academia de empreendimento na Zona Sul terá 250 metros quadrados e gestão da Cia Athletica - Divulgação

Publicado 03/11/2021 19:43

O bairro do Arpoador, na Zona Sul do Rio, terá empreendimento com cinco mil metros quadrados de área de lazer. Além disso, a Cia Athletica vai gerenciar um espaço de aproximadamente 250 metros quadrados destinado à prática de exercícios dos moradores. As novidades são da incorporadora Bait que lança este mês o seu maior empreendimento com dois projetos residenciais de alto padrão na região e VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 550 milhões. O Canto Mar e Canto Rio serão construídos na Avenida Vieira Souto com a Avenida Atlântica.



Serão duas torres com apartamentos de até quatro quartos, all suítes, e vista para o mar, em um lugar privilegiado da orla. O valor ainda está em estudo, mas especula-se que o metro quadrado deve ficar por volta de R$ 35 mil. Para a aquisição do terreno, a Bait captou R$ 180 milhões em Certificado de Recebíveis Imobiliários, uma operação que afirma as expectativas em torno do empreendimento e do mercado imobiliário carioca.

Elevador na palma da mão

Empresa de elevadores cria aplicativo para acionar equipamento via smartphone - Divulgação/TK Elevator

A TK Elevator acaba de lançar o Agile Mobile, solução digital que permite operar o elevador remotamente pelo smartphone. Por meio do aplicativo TKE Digital, é possível chamar o elevador mesmo estando distante, evitando a interação física com o equipamento e reduzindo o tempo de espera.



Com o app, qualquer pessoa pode chamar o elevador pelo celular. Para isso, basta localizar o elevador desejado utilizando o GPS, digitar o endereço ou o número do equipamento e definir os andares de partida e destino. O elevador equipado com AGILE Mobile recebe a solicitação do passageiro e aciona a operação do elevador para o andar registrado, melhorando o fluxo do empreendimento. O novo serviço está disponível para Android e iOS.



Segundo Helder Canelas, Head de Serviços da TK Elevator para a América Latina, além de toda a comodidade, chamar o elevador via smartphone também evita aglomerações nos halls dos edifícios e a interação física com as superfícies do elevador, uma preocupação que passou a integrar o cotidiano de todo o mundo com a Covid-19.