Evento promovido por administradora será nos dias 23 e 24 no Copacabana Palace - Freepik

Publicado 04/11/2021 19:38

Mais uma oportunidade para síndicos, condôminos e administradores que estão em busca de qualificação e novidades sobre o setor, além de dicas para reduzir a cota condominial. A Expo Síndico e V Congresso de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades Urbanas voltam ao Copacabana Palace este mês. O evento nos dias 23 e 24 vai debater as perspectivas e os desafios dos Condomínios 5.0. O encontro é uma realização da APSA, que conta com 3 mil condomínios em sua carteira, em parceria com o Grupo DM Eventos. Serão 50 expositores e 32 palestrantes em uma edição reduzida em 50% no número de vagas por conta da pandemia. Vale lembrar que o evento vai seguir todos os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19. Ingressos e outras informações em exposindico.net.



“As novas tecnologias, com automatização de processos, vêm proporcionando maior eficácia e ao mesmo tempo redução de custos na gestão e no dia a dia dos condomínios, que são hoje os lugares em que muitas pessoas vivem, convivem e passam boa parte das horas, até mesmo de lazer. E as exigências de qualidade na prestação dos serviços são cada vez maiores. Precisamos oferecer o melhor, mas com soluções inteligentes para reduzir o quanto se paga por isso. E é essa experiência que compartilharemos com os participantes, uma nova forma de viver e administrar condomínios”, explica o diretor da APSA, Fernando Schneider. A programação vai contar também com a apresentação do case de sustentabilidade do Cristo Redentor, pelo Padre Omar, reitor do Santuário.

Mais de R$ 165 bilhões

De acordo com a Associação de Síndico e Síndicos Profissionais (Abrassp), mais de 68 milhões de pessoas moram em condomínios no Brasil e há cerca de 421 mil síndicos. Os condomínios brasileiros movimentam mais de R$ 165 bilhões por ano. Segundo a entidade, por conta da expansão imobiliária das grandes cidades, com diversos empreendimentos residenciais sendo lançados e cada vez com mais áreas de lazer e serviços, é esperado forte crescimento da formação de síndicos e gestores nos próximos anos. Salários bastante atrativos despertam o interesse cada vez maior dos profissionais de se especializarem.