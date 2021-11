Varanda do empreendimento que será construído pelo Reviver Centro na Rua Irineu Marinho, 52 - Divulgação

O plano Reviver Centro, da Prefeitura do Rio, já está colhendo os seus frutos. O primeiro residencial pelo plano, o Cores do Rio, da W3 Engenharia, já vendeu mais de 60% das unidades. Segundo Flávio Wrobel, diretor da W3, o perfil dos compradores é formado por investidores que disseram que procuram investir no Cores do Rio pela proximidade com o Sambódromo, e de moradores por causa do Batalhão de Choque, do metrô e do comércio da Rua do Riachuelo.



As vantagens para quem adquirir uma unidade incluem isenção do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) nos três primeiros anos e alíquotas reduzidas do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Lembrando que no Rio de Janeiro o tributo representa 3% do valor do imóvel. As unidades custam a partir de R$ 260 mil e podem ser financiadas.



O novo residencial contará com segurança, conveniências e lazer com duas academias, espaço gourmet, coworking, sala de reunião, bicicletário, vending machine (máquina que comercializa lanches e bebidas, entre outros itens), espaço delivery e Wi-fi nas áreas comuns.

Casa para profissionais da Segurança Pública

A Caixa já está oferecendo o Habite Seguro - Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas de todo o país já podem solicitar o crédito para aquisição da casa própria, com condições especiais, em qualquer agência ou em um Correspondente Caixa Aqui.



Pelo Habite Seguro, é possível financiar imóveis novos ou usados, unidades de empreendimentos financiados na Caixa e ainda a construção de imóvel individual, inclusive pelo Programa Casa Verde e Amarela.



O subsídio do programa, proveniente de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), é destinado aos profissionais da Segurança Pública com renda mensal de até R$ 7 mil, que ainda não tenham imóvel próprio e que optem por uma unidade com valor de avaliação de até R$ 300 mil. Neste caso, segundo a Caixa, ainda é possível somar este subsídio ao do programa Casa Verde e Amarela.

Como participar

Para solicitar o crédito habitacional, os profissionais interessados deverão comprovar o vínculo empregatício com um órgão de segurança pública. Essa comprovação é realizada por meio de formulário emitido pelo órgão empregador. A contratação está sujeita à aprovação de crédito.

Renda acima de R$ 7 mil

Os profissionais da Segurança Pública com renda mensal superior a R$ 7 mil ou que queiram financiar um imóvel com valor superior a R$ 300 mil também vão contar com benefícios adicionais da instituição financeira. As linhas de financiamento dos imóveis têm prazo de pagamento de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança Caixa. O modelo conta com taxas a partir de 2,95% ao mês, somadas à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR (Taxa Referencial). Nesta opção, o interessado pode optar ainda por um prazo de carência de até seis meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. Vale lembrar que este recurso somente deve ser usado em caso de necessidade, pois o valor deste período será somado ao saldo devedor.