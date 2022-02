Investir em peças de diferentes colorações e texturas garante mais vida aos espaços - Freepi

Investir em peças de diferentes colorações e texturas garante mais vida aos espaços

Publicado 07/02/2022 11:39

Se você tem um imóvel pequeno, pode em algumas situações ter dificuldade para decorar os espaços. Mas, com criatividade e as dicas certas, é possível ter ambientes com estilo e funcionais, sem aquela sensação de espaço sobrecarregado. Uma sugestão bem simples é optar por cores claras, em especial na parte mais estrutural, já que os tons escuros dão o efeito de “redução”. "Nesses casos, branco, bege, gelo e areia são a pedida certa, pois garantem a impressão de amplitude aos cômodos", orienta Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa.



Aquela máxima de que menos é mais continua em alta, segundo a especialista. Ou seja, muitas informações visuais em um espaço que já é reduzido geram um efeito poluído. Portanto, opte pelo clean e priorize objetos funcionais. Confira outras sugestões da especialista:

Fuja do excesso de combinações

Existe um mito de que para harmonizar os ambientes é necessário combinar a mobília com as cores das paredes e elementos decorativos. No entanto, investir em peças de diferentes colorações e texturas garante mais vida aos espaços. Esqueça o tudo igual. Contraste as subdivisões da casa, adicionando pontos de luz diferentes na cozinha, na mesa de jantar e na sala, por exemplo.



Para os apaixonados por colorações mais escuras, a sugestão é trazê-las nos elementos decorativos, como roupas de cama e banho, além de objetos. "Assim não se terá a sensação de redução do espaço e possibilitará o contraste entre o claro e o escuro", explica.

Organização

Além de custos mais reduzidos, um espaço menor também é mais fácil de manter organizado. Porém, quando não se define o lugar de cada coisa, a bagunça pode tomar conta.



Por isso, é essencial ter armários e espaços de armazenamento suficientes para todos os pertences, exercitando sempre o desapego com objetos desnecessários.