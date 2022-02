Icaraí, Santa Rosa e Ingá são as regiões de Niterói mais procuradas para alugar ou comprar um imóvel - Freepik

Publicado 31/01/2022 18:20

Icaraí, bairro de Niterói, é o mais desejado por quem deseja alugar ou comprar um imóvel na cidade. No caso da locação, na lista dos 10 bairros mais cobiçados entre 2020 e 2021, apenas quatro ganharam participação no segmento, com destaque para Fátima, que fica próximo do Centro de Niterói que, no período, ganhou três posições saindo do último para o sétimo lugar. Os três locais mais desejados em ambos os anos permanecem sendo Icaraí (42,54%), Santa Rosa (13,47%) e Ingá (7,87%), todos na Zona Sul da cidade. Os dados são do Termômetro DataZap + Radar Imobiliário.



A mesma tendência é observada no mercado de compra: Icaraí (39,98%), mantendo a primeira posição para as duas transações, seguida por Santa Rosa (14,65%) e Ingá (7,17%).

Crescimento abaixo do ritmo médio do país

O levantamento indica ainda que, após meses de desaceleração dos preços em 2021, o índice FipeZAP-Locação de Niterói terminou os dois últimos meses positivos, com variação acumulada de 2,61%. entre dezembro de 2020 contra o mesmo período do ano passado. O resultado se aproxima do índice nacional, com uma diferença -1,36 ponto percentual abaixo do valor brasileiro. Ou seja, apesar do aumento, os preços dos aluguéis na cidade estão crescendo abaixo do ritmo médio do país.



Já com relação ao índice de venda, o estudo afirma que ele segue abaixo do indexador nacional, terminando 2021 com o acumulado de 12 meses negativos (-0,67%). Houve também uma desvalorização, ainda que pequena no mesmo período.