Palestra gratuita vai mostrar os cuidados com o tratamento de dados pessoais - Freepik

Publicado 28/01/2022 14:56

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é um tema ainda cercado de muitas dúvidas. Para esclarecer as principais questões que envolvem a aplicação da legislação em condomínios e administradoras, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), vai promover uma palestra gratuita no dia 10 de fevereiro, quarta-feira.

O encontro virtual, a partir das 18h30, terá transmissão ao vivo pelo canal do sindicato no Youtube e será ministrado pelo advogado e consultor em LGPD, Leonardo Perseu. O especialista vai abordar o cumprimento adequado da legislação e os cuidados com os dados pessoais.