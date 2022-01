Índice referente à Mão de Obra variou 0,14% em janeiro, contra 0,10% em dezembro - Freepik

Índice referente à Mão de Obra variou 0,14% em janeiro, contra 0,10% em dezembroFreepik

Publicado 26/01/2022 18:48

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,64% em janeiro, percentual superior ao do mês anterior, que ficou em 0,30%. Com este resultado, o indexador acumula alta de 13,70% em 12 meses. De acordo com levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), seis capitais tiveram acréscimo em suas taxas de variação: Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Apenas Brasília apresentou queda. No caso do Rio de Janeiro, o INCC-M passou de 0,31% em dezembro para 0,48% no primeiro mês de 2022.



A taxa do índice relativa a Materiais, Equipamentos e Serviços também apresentou alta: de 0,49% em dezembro para 1,09% em janeiro. Já o indicador referente à Mão de Obra variou 0,14% em janeiro, contra 0,10% do último mês de 2021.

Capacitação para profissionais de drywall

Com a meta de capacitar por ano mais de dois mil profissionais que trabalham com drywall, a Knauf do Brasil investiu em um centro de treinamento em São Paulo para cursos gratuitos sobre o assunto. A iniciativa também chegará ao Rio de Janeiro, ainda no primeiro semestre, e à Bahia. O sistema de drywall, tecnologia que substitui a alvenaria convencional e que é composto por chapas de gesso, foi pensado como uma solução econômica, podendo ser utilizado em edifícios residenciais ou comerciais, em obras novas, ampliações ou de retrofit.