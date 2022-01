O corretor de imóveis é o único profissional habilitado para orientar o interessado em todas as etapas da negociação - Freepik

Publicado 27/01/2022 17:15

A profissão de corretor de imóveis vem se destacando nos últimos anos, em especial na pandemia. Para se ter ideia, somente em 2021, o Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) registrou 5.033 novos profissionais no Rio de Janeiro, crescimento de 84% contra 2020 (2.722 registros). E quando comparado com o total de 2019 (2.405), o percentual é de 109%. Ou seja, o número mais que dobrou nos últimos dois anos no estado.

Outro dado que chama a atenção na pesquisa divulgada pelo Creci-RJ é que as mulheres já representam 44% do total de corretores que iniciaram na profissão em 2021. Segundo Marcelo Moura, presidente do conselho, o mercado imobiliário apresentou resultados muito positivos, mesmo na pandemia, impulsionando as negociações e atraindo a atenção para a classe de corretor de imóveis. “É o profissional certo, o único habilitado para transmitir a segurança necessária para a sociedade em todas as etapas da negociação imobiliária. Portanto, para aqueles que estão iniciando a trajetória na profissão, é necessário buscar o aprimoramento de forma permanente para atender as demandas da sociedade”, orienta Moura.

O executivo ressalta que a profissão é regulamentada por Lei Federal e para exercê-la o interessado deve concluir o Curso Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) ou o Curso Superior de Gestão em Negócios Imobiliários. Em seguida, é preciso dar entrada nos trâmites de inscrição no conselho profissional.