Para quem não está acostumado a comprar em leilão, a dica é ler atentamente o regulamentoFreepik

Publicado 19/01/2022 10:51

Os famosos leilões de imóveis que contam com unidades de bancos como Caixa, Banco do Brasil e Santander, entre outros, também são realizados por construtoras que desejam vender móveis e objetos de seus apartamentos decorados. Para quem pensa em renovar o lar sem gastar muito, o Lance Total, por exemplo, oferece lances entre R$ 10 e R$ 3 mil em cinco leilões de bens de apartamentos decorados que acontecem até fevereiro.

Os pregões são 100% online e os valores são até 90% mais baixos na comparação com os preços praticados em lojas convencionais. Todas as peças são de apartamentos decorados que ficam em São Paulo. Entre as opções estão luminárias, mesa de jantar, utensílios domésticos e até itens hidráulicos como cubas e torneiras.

“Existem nesses locais eletrodomésticos de última geração e itens de arquitetos e designers contemporâneos. Temos clientes que mobiliaram a casa toda com itens de leilão. O custo-benefício é bem efetivo”, afirma Angélica Dantas, leiloeira da empresa. Para quem não está acostumado a comprar por este modelo, a orientação é ler atentamente o regulamento do leilão.