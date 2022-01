Estudo aponta que busca por mudança, mais espaço verde e independência estão entre os motivos para comprar um imóvel - Freepik

Publicado 21/01/2022 10:00 | Atualizado 21/01/2022 12:36

Qual o desejo do brasileiro este ano quando o assunto é moradia? Comprar, alugar ou reformar um imóvel? Preferem casa ou apartamento? Segundo pesquisa da plataforma Imovelweb com 2.266 pessoas de diversas partes do país, 63,05% dos participantes pensam em comprar uma casa este ano, enquanto 22,26% planejam alugar e apenas 14,69% não têm a intensão de mudar.

Para quem tem a intenção de comprar, a casa é a preferência de 52,38%, seguida por apartamento (32,41%) e imóvel em condomínio (15,21%). Com relação aos motivos para trocar de moradia estão a busca por mudança (50%), mais espaço verde (31,30%), troca de região (15,77%), independência (15,53%) e dificuldades econômicas (1,98%).

Já quando o assunto é locação, 50,33% pretendem se mudar para um apartamento, enquanto 42,79% querem morar em uma casa e 6,87% buscam um imóvel em condomínio. Os motivos, neste caso, são a procura por uma mudança (39,02%), a necessidade de um imóvel maior (18,18%), mudar da região onde reside (16,19%), ter mais independência (13,53%), o aumento no valor do aluguel da atual residência (13,08%), mais espaço verde (13,30%), dificuldades econômicas (7,54%), e o aluguel vencido que não foi renovado (4,66%).

Por fim, outro dado da pesquisa aponta que 77,18% não gostariam de reformar o imóvel atual, enquanto 22,82% têm esse desejo.