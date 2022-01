Rio teve mais de 104 mil unidades disponíveis para compra em janeiro - Freepik

Publicado 25/01/2022 18:25

Para quem está procurando um imóvel para comprar ou alugar, é importante estar informado sobre os valores praticados pelo mercado. Em janeiro, por exemplo, o preço geral do metro quadrado (m2) residencial ofertado para venda no Rio fechou em R$ 9.090. Comparando com o mês anterior, a queda foi de -1,23% (R$ 9.203). Os dados são de estudo do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Com relação às unidades disponíveis para compra, em janeiro o total foi de 104.104 contra 109.973 de dezembro.



Analisando as regiões da cidade, a pesquisa indica que a Zona Oeste apresentou a maior variação na comparação com o último mês de 2021, com 1,72%. A menor ocorreu na Zona Sul, com -1,01%. O levantamento levou em conta ainda a rentabilidade (divisão dos valores do m² de locação pelos valores do m² de venda) dos imóveis residenciais que, em janeiro, ficou em 0,328%. A Zona Oeste apresentou a maior rentabilidade (0,420%) e a Zona Sul a menor (0,315%).

Locação teve queda em janeiro

O segmento de aluguel também apresentou queda em janeiro na comparação com dezembro de 2021. Segundo o estudo, o valor geral do metro quadrado residencial ofertado para locação no Rio foi de R$ 29,86. Na comparação com o mês anterior, a variação foi de -0,07% (R$ 29,88). Foram 12.060 ofertas em janeiro e 12.899 em dezembro.