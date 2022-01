Antes de iniciar o trabalho, é essencial ter um cronograma para que todos saibam o que vai acontecer em cada dia da obra - Freepik

Publicado 20/01/2022 11:57

Aquela máxima de que obra tem data para começar e não para terminar ou ainda de que você nunca sabe o quanto gastará nela são situações que podem ser minimizadas com planejamento. Afinal, muitas pessoas têm ideias, mas que nem sempre poderão ser realizadas da forma pensada, levando em consideração o orçamento real. Assim, o dilema expectativa x realidade pode acabar pesando no bolso. Para evitar surpresas desagradáveis, o arquiteto Bruno Moraes tem algumas orientações para ajudar quem vai construir ou reformar. Confira:

Abrindo o jogo

Desde o início, uma recomendação importante é que o cliente comunique qual é o valor que ele está disposto a gastar naquela obra específica. Dessa forma, os profissionais irão trabalhar em cima do orçamento verdadeiro, de forma mais assertiva, modelando o projeto e as condições de obra. Ter os gastos sempre na ponta do lápis é ideal para evitar dores de cabeça no futuro

Planejamento

Um bom planejamento é a base para um projeto mais econômico. Nessa fase inicial não se pode ter pressa, pois isso se refletirá em atrasos no futuro. “Por exemplo, se for preciso quebrar a parede da cozinha, então temos que considerar: quantos metros serão quebrados? Quantos sacos de entulho teremos que comprar? Qual o tamanho de caçamba necessária? Com todos esses dados a mão, ao invés da obra demorar oito meses, é possível reduzir para até metade do tempo", estima Bruno.



A parte da decoração, vista como o momento final do processo, também precisa ser pensada bem antes. O especialista ressalta que tudo precisa ser listado com os valores certos. Para que no final, o caixa seja suficiente para pagar tudo.

Projeto detalhado

Muitas pessoas entendem que o projeto de arquitetura pode ser somente um layout com imagem 3D. Porém, quando isso vai parar na obra propriamente dita, não há informações suficientes para seguir. Assim, para quem quer manter o orçamento sob controle, vale contar com uma equipe que realize a execução da obra seguindo todas as especificações. A qualidade e a transparência do projeto irão determinar os seus gastos futuros.

Cronograma bem definido

Antes de iniciar o trabalho para valer, é essencial que todos tenham um cronograma e saibam o que vai acontecer em cada dia da obra. Portanto, não adianta calcular "por cima" quando ocorrerá cada atividade, pois isso vai gerar atrasos na certa. Vale lembrar que, quanto maior o atraso, maior o gasto.

Gerenciamento de obra

A falta de gerenciamento e de fiscalização é uma reclamação constante dos clientes. Um dos casos mais comuns ocorre quando o pedreiro ou pintor costuma pedir repetidamente para comprar os materiais, ao invés de solicitar tudo de uma vez. O especialista alerta que é importante comparar os preços dos materiais em diferentes locais antes de sair comprando na correria. Ainda mais com este cenário de aumentos dos insumos.