É importante que o síndico também verifique toldos, coberturas, telhados e antenas - Freepik

Publicado 03/02/2022 15:05

As chamadas chuvas de verão podem trazer dor de cabeça para os condomínios. Para evitar problemas, o ideal é trabalhar sempre com a prevenção. Uma situação que precisa ficar no radar dos síndicos, por exemplo, é a manutenção de encostas e muros de contenção, pois como alerta Anna Carolina Chazan, gerente Geral de Gestão Predial da Estasa, esse é um assunto pouco comentado e noticiado. “A manutenção depende de empresas especializadas em geotécnica ou em estrutura, dependendo das condições da área a ser vistoriada. O tema também não é muito claro em relação às normas que definem os prazos para esses reparos. Além disso, poucos síndicos têm informações sobre o assunto, até mesmo sobre de quem é essa responsabilidade por essa conservação”, comenta a gerente.

Segundo ela, neste caso, é importante consultar os órgãos públicos, como a Geo-Rio, da prefeitura, e verificar na documentação do condomínio qual o limite do terreno para que se certifique dessa obrigação. Márcio Barbalat, síndico de um condomínio na Lagoa, conta que mantém sempre as calhas limpas e faz uma vistoria ao redor a cada 15 dias. “Acima do meu condomínio tenho três calhas e, por isso, pagamos um serviço para fazer essa limpeza periódica. Nosso muro de contenção caiu. Hoje, estou com um processo administrativo na Geo-Rio, pois a manutenção, mesmo que particular, precisa da autorização já que é o órgão fiscalizador", lembra Barbalat.

Além deste cuidado, vale também ter um planejamento com as seguintes ações:

- Limpar calhas, ralos e grelhas;

- Fazer a limpeza das caixas de esgoto e drenos nos jardins;

- Verificar todos os toldos, coberturas, telhados e antenas;

- Fazer a manutenção de bombas de escoamento;

- Promover campanha de conscientização do lixo.