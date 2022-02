Projetos de habitação econômica devem ter como foco famílias com renda mensal de até sete salários mínimos - Freepik

Publicado 01/02/2022 19:37

Conhecido como o “Oscar” do setor, estão abertas até o dia 4 de março as inscrições para a 28ª edição do Prêmio Master Imobiliário. A entrega dos trabalhos vai até 1 de abril e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 24 de agosto.

Os interessados podem se inscrever nas categorias Empreendimento e Profissional. A primeira é para trabalhos dos segmentos residenciais, comerciais, habitação econômica, de lazer, urbanização ou qualquer outra natureza e de qualquer porte (pequeno, médio e grande), realizados, concluídos e entregues por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior. No caso dos projetos de habitação econômica, o foco é atender famílias com renda mensal de até sete salários mínimos. Além disso, precisam ter caráter social e deverão ser destinados para programas familiares (dois e três quartos).

Já a segunda categoria é voltada para trabalhos e projetos que têm relação com a indústria imobiliária nas áreas de Marketing, Administração, Comercialização, Publicidade, Inovações Tecnológicas, Soluções Arquitetônicas, Jurídicas, Urbanísticas, Econômico-Financeiras, Retrofit, Preservação do Meio Ambiente, do Patrimônio, Institucional, Responsabilidade Social, e Setor Público, entre outros. A iniciativa é da Fiabci-Brasil (Federação Internacional Imobiliária) e do Secovi-SP (Sindicato da Habitação).