Mais de 49 mil contribuintes, até o momento, já quitaram à vista o IPTU deste ano, segundo a prefeituraFreepik

Publicado 02/02/2022 15:58

Na próxima segunda-feira, 7 de fevereiro, vencerá a cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A data é também o limite para quem for pagar a primeira parcela do imposto. Se você está em dúvidas se é melhor quitar à vista, com 7% de desconto, ou ir pagando as parcelas até novembro, a coluna ouviu o economista Gilberto Braga.

O especialista explica que, embora a inflação atualmente esteja em 10% ao ano, todas as previsões são de que ela vai ceder ao longo de 2022 e fechar o acumulado em aproximadamente 5%. “Isso significa que o pagamento à vista com 7% de desconto é financeiramente mais vantajoso do que parcelar. Entretanto, isso só é válido para quem tem reserva financeira. Ou seja, se tiver que fazer dívida, pegar empréstimo para quitar à vista, não vale a pena porque tradicionalmente os juros cobrados nesse endividamento são mais caros do que o desconto dado para quem optar por pagar com abatimento”, avalia Braga.

Resumindo: quitar à vista é uma boa opção para quem tem o dinheiro disponível. Se não for o seu caso, o recomendado é pagar parcelado e fugir do endividamento. Muitos contribuintes seguiram a dica de Braga e já quitaram de vez o IPTU deste ano. De acordo com a Prefeitura do Rio, até o momento mais de 49 mil contribuintes escolheram essa forma de pagamento. Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, outras 5.879 pessoas já pagaram a primeira parcela. Somados, os dois grupos representam uma arrecadação de R$ 143,4 milhões para o município até agora.