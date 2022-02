Leblon e Ipanema continuam sendo as duas regiões da Zona Sul do Rio mais valorizadas para morar - Freepik

Publicado 15/02/2022 08:24 | Atualizado 15/02/2022 08:32

O mercado imobiliário de alto luxo desperta o interesse de muitas pessoas. Por isso, a coluna foi atrás das cinco ruas mais caras do eixo Rio-São Paulo. Para se ter ideia, na Rua Horácio Lafer, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, o valor próximo do metro quadrado (m²) chega a R$ 60 mil, ficando então com o primeiro lugar no ranking.

Em segundo aparece a Rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista com valor próximo a R$ 50 mil. Na sequência estão a Rua Frederic Chopin, em Pinheiros, com valor estimado em R$ 50 mil; a Rua João Lourenço, em Vila Nova Conceição (R$ 45 mil) e a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, também no Itaim Bibi (R$ 45 mil).

De acordo com Lucas Melo, diretor executivo da imobiliária MBRAS, o momento de procura valorizou ainda mais determinadas regiões. "Nos últimos meses a demanda de imóveis de luxo aumentou significativamente. Aconselhamos os clientes a aproveitarem esse momento para investimento, ainda mais em São Paulo onde as opções são cada vez mais atraentes em algumas localidades", diz Melo. Atento a esta demanda, o Grupo ON Brokers abriu recentemente um escritório no bairro do Itaim Bibi. A CEO da empresa, Nayara Técia, concorda que o mercado de alto padrão tem se destacado bastante na pandemia. “O nosso novo espaço atende clientes interessados em imóveis na Vila Nova Conceição, Itaim Bibi e Vila Olímpia”, conta Nayara.

Já na Cidade Maravilhosa, a “briga” é entre Leblon e Ipanema, bairros cobiçados da Zona Sul. Segundo levantamento do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, está em primeiro lugar com o valor médio do m² ofertado para venda de R$ 38.251 podendo chegar a R$ 48.275. A Avenida Vieira Souto, em Ipanema, aparece na segunda posição com preços de R$ 33.987 a R$ 49.535 o m². No ranking do Secovi Rio também aparecem as Ruas Rita Ludolf, no Leblon (de R$ 27.448 a R$ 42.813 o m²), Garcia D’Ávila, em Ipanema (de R$ 26.629 a R$ 38.245 o m²), e Carlos Gois no Leblon, com o valor médio do metro quadrado de R$ 26.409 e o máximo de R$ 40.485. “Temos ruas com preços que podem chegar a R$ 80 mil, R$ 90 mil o metro quadrado, mas são ofertas que não aparecem com frequência. O que podemos notar é que Leblon e Ipanema continuam sendo as duas regiões da Zona Sul mais valorizadas para morar”, analisa Maurício Eiras, coordenador do Cepai.