Consumidores continuam na busca do "imóvel ideal", impulsionando o mercado imobiliário - Freepik

Consumidores continuam na busca do "imóvel ideal", impulsionando o mercado imobiliárioFreepik

Publicado 08/02/2022 18:41

Ter um home office é prioridade para quem passou a trabalhar de casa na pandemia. Para se ter ideia, o desejo foi apontado por 55% dos brasileiros, segundo a pesquisa "Influência do coronavírus no mercado imobiliário brasileiro", feita pela DataZAP+. O item é ainda mais relevante no recorte das gerações mais novas, tanto para compra quanto para locação.



O estudo indica também que o modelo híbrido, ou seja, remoto e presencial, é o formato de trabalho que quase metade (48%) das pessoas ouvidas adotará este ano.

Preços mais altos

O levantamento identificou que a maior parcela dos entrevistados acredita que haverá um aumento dos valores dos imóveis nos próximos 12 meses. Mesmo assim, de acordo com a análise, o crescimento pela busca do "imóvel ideal" por parte dos consumidores permanece, o que reflete o aquecimento do mercado imobiliário.