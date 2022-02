Os elevadores podem ser programados para liberar o acesso aos andares de acordo com a solicitação do passageiro - Divulgação

Os elevadores podem ser programados para liberar o acesso aos andares de acordo com a solicitação do passageiroDivulgação

Publicado 10/02/2022 12:53

A coluna trouxe hoje duas curiosidades do mercado imobiliário que trazem inovações ao setor e ajudam na velocidade da obra. A primeira delas é sobre o edifício comercial Birmann 32, em São Paulo. Quem visita ou trabalha no prédio pode ter a experiência de andar nos elevadores mais rápidos do país, com velocidade de sete metros por segundo, o que equivale a subir três andares em um segundo. Apesar da velocidade, segundo a TK Elevator, responsável pela iniciativa, a sensação do passageiro é de estar parado, enquanto o indicador no painel mostra que o elevador se desloca bem rápido entre os andares. Para se ter ideia, do térreo até o topo da torre de 125 metros de altura são apenas 50 segundos.



Banheiro feito em fábrica

Os banheiros são entregues com piso, paredes, teto, louças sanitárias, além de acessórios e acabamentos - Divulgação

Os banheiros são entregues com piso, paredes, teto, louças sanitárias, além de acessórios e acabamentosDivulgação

A outra curiosidade é o banheiro que chega pronto para ser instalado na construção. Ele pode ser feito em concreto armado ou drywall, o que reduz a necessidade de intervenções estruturais ou de forma mista em casos especiais. De acordo com a CMC Módulos Construtivos, os banheiros são entregues com piso, paredes, teto, louças sanitárias, além de acessórios e acabamentos especificados. Todo o sistema elétrico e hidráulico fica embutido nas paredes e direcionado aos dutos que servem para a passagem de tubulações, mantendo as características do sistema convencional.