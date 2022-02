Valor do metro quadrado na Tijuca passou de R$ 4.696 para R$ 5.278, segundo pesquisa - Adobe Stock

Valor do metro quadrado na Tijuca passou de R$ 4.696 para R$ 5.278, segundo pesquisaAdobe Stock

Publicado 11/02/2022 19:00

Bairro tradicional da Zona Norte, a Tijuca volta à cena aparecendo em primeiro lugar no ranking das 10 regiões mais procuradas para comprar um imóvel, de acordo com pesquisa do QuintoAndar. Em seguida aparecem Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Copacabana, Flamengo, Botafogo, Freguesia de Jacarepaguá, Ipanema, Jacarepaguá e Méier.

O estudo, que considerou o período de outubro a dezembro de 2021, indica ainda que o valor do metro quadrado na Tijuca passou de R$ 4.696 para R$ 5.278, ficando em segundo lugar atrás apenas de Copacabana (de R$ 7.250 para R$ 10.995/m2). As empresas estão atendas a este movimento de procura pelo bairro. O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, por exemplo, vai lançar neste final de semana um residencial próximo ao metrô Uruguai. É o segundo da empresa na região.

Já a CTV Construtora chegará à região ainda neste primeiro trimestre com um lançamento de 18 unidades. A empresa já estuda outras oportunidades no bairro para a construção de empreendimentos maiores.