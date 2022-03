Imobiliárias tradicionais foram utilizadas por 35% dos compradores de imóveis - Freepik

Publicado 28/02/2022 10:00 | Atualizado 28/02/2022 18:24

Encontrar o imóvel certo, financiamento, duração do processo de compra, burocracia e documentos necessários são as dificuldades mais apontadas pelas pessoas que desejam comprar a moradia. Além disso, de acordo com pesquisa da Loft, as imobiliárias digitais são as preferidas na etapa de pesquisar a unidade (50%). Nas fases de agendamento de visitas e realização de propostas, corretores e imobiliárias de bairro ganham relevância para o comprador.

Entre as pessoas que compraram recentemente, as imobiliárias digitais foram utilizadas por 40% (o percentual chega a 53% para a classe A). Já as empresas tradicionais foram utilizadas por 35% dos compradores. O levantamento realizado em janeiro ouviu 650 pessoas, das classes A, B e C, das principais capitais do país, que desejam comprar ou vender uma unidade residencial nos próximos 12 meses ou que compraram ou venderam nos últimos 24 meses.

“Quando o cliente escolhe o apartamento, ter uma imobiliária é essencial. Além disso, é preciso ter por perto alguém que conheça o bairro e os pontos altos do imóvel. E, para o corretor, o trabalho fica mais produtivo porque o profissional se prepara para visitas essenciais com alta chance de conversão das vendas”, comenta Marcio Reis, VP de Produto da Loft.