Itens como energia solar e reaproveitamento de água de chuva nos imóveis atraem compradores - Freepik

Itens como energia solar e reaproveitamento de água de chuva nos imóveis atraem compradoresFreepik

Publicado 24/02/2022 16:34

Projetos imobiliários que têm a sustentabilidade como uma prioridade saem na frente, atraindo pessoas que estão dispostas a pagar mais por moradias que ofereçam energia solar e reaproveitamento de água de chuva, entre outros itens. É o que indica um levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e da Brain Inteligência Estratégica.

Segundo o estudo, 66% dos entrevistados consideram como importante e estariam dispostos a pagar mais pela energia solar no imóvel. Além disso, 57% das pessoas preferem espaços arejados e integrados com a natureza. Já 56% responderam que pagariam mais por uma unidade com tecnologia para reutilização de água de chuva. A pesquisa ouviu 14 mil brasileiros em 2021, dentre eles, 850 pessoas que compraram imóveis no último ano.

Luiz França, presidente da Abrainc, observa que o consumidor está mais atento com as boas práticas que ajudam a reduzir o impacto ambiental na hora de escolher o lar. "O uso de novas tecnologias na construção, que incorporam o uso de itens com maior eficiência e menor uso de recursos naturais, e práticas voltadas à sustentabilidade, como utilização da energia solar e reaproveitamento da água, já fazem parte da realidade das incorporadoras, que buscam oferecer produtos para atender os mais variados tipos de demandas dos clientes", comenta França.