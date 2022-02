Caixa dá até três meses de pausa emergencial no financiamento imobiliário para o morador de Petrópolis - Freepik

Caixa dá até três meses de pausa emergencial no financiamento imobiliário para o morador de PetrópolisFreepik

Publicado 21/02/2022 12:31

A Caixa anunciou uma pausa emergencial de até três meses no financiamento imobiliário para os moradores de Petrópolis que desejarem utilizar este recurso. A medida tem como objetivo ajudar quem foi prejudicado com as fortes chuvas que atingiram a região.

Outra ação, segundo o banco, é voltada para quem está com as prestações do crédito habitacional em atraso. Neste caso, será possível incorporar os valores em aberto ao saldo devedor do contrato. Em ambas as situações, o mutuário que é morador de Petrópolis deve fazer a solicitação nas agências da Caixa ou pelo telefone 0800 104 0104.

Vale lembrar que estas iniciativas não são um abono e, por isso, só devem ser utilizadas se realmente fizerem a diferença neste momento delicado. Isso porque o montante será somado ao saldo devedor e, com isso, o valor das parcelas será recalculado.