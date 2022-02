Casas, apartamentos e lotes em todo o país podem ser comprados via leilão ou venda direta de forma 100% online - Freepik

Casas, apartamentos e lotes em todo o país podem ser comprados via leilão ou venda direta de forma 100% onlineFreepik

Publicado 16/02/2022 14:29

Dois eventos voltados para o mercado de leilões e venda direta (quando o bem já foi leiloado, mas não foi arrematado) acontecem este mês para quem deseja adquirir imóveis com preços mais baixos na comparação com o valor de mercado. O Banco do Brasil (BB), por exemplo, em parceria com a Resale, está com 3.200 ofertas com até 75% de desconto. Os valores começam em R$ 10.945 e chegam a R$ 24,8 milhões. São casas, apartamentos e lotes em todas as regiões do país que podem ser comprados de forma 100% online.

Já a União, também em parceria com a Resale, oferece 300 imóveis para venda direta com descontos de até 66%. As unidades têm preços entre R$ 17.721 e R$ 1.536.134. Sempre é bom lembrar que, neste tipo de negociação, a propriedade pode estar ocupada, o que significa que a despesa para retirar o ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é do adquirente.