O INCC é o índice utilizado para reajustar as parcelas dos contratos de imóveis na plantaFreepik

Publicado 23/02/2022 15:35

O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M) variou 0,48% em fevereiro, resultado inferior ao do mês anterior que foi de 0,64%. Mesmo com a queda, o indicador acumula alta de 1,12% no ano e 13,04% em 12 meses. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo a análise, a taxa relativa a Materiais, Equipamentos e Serviços também apresentou queda, passando de 1,09% em janeiro para 0,75% em fevereiro. Já o indicador referente à Mão de Obra variou 0,19% em fevereiro contra 0,14%, em janeiro.

Rio de Janeiro e Salvador apresentaram alta. Em contrapartida, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e São Paulo tiveram decréscimo em suas taxas.

Vale lembrar que o INCC é o índice utilizado para reajustar as parcelas dos contratos de imóveis na planta, ou seja, durante a fase de construção. Ele é usado, inclusive, nos projetos pelo Casa Verde e Amarela.