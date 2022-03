Curso gratuito para pedreiro de alvenaria oferece 20 vagas para maiores de 18 anos, independente de gênero - Freepik

Publicado 01/03/2022 10:00 | Atualizado 01/03/2022 11:32

Para os moradores de Cantagalo, Cordeiro e Macuco que ainda não conseguiram se inscrever no curso profissionalizante gratuito de Pedreiro de Alvenaria, as inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de março. São oferecidas 20 vagas para maiores de 18 anos, independente de gênero, com escolaridade mínima de quinto ano do Ensino Fundamental completo.

Os candidatos passam por processo seletivo e o resultado será divulgado no dia 11 de março por meio de contato telefônico. Já as matrículas acontecerão entre 14 e 16 e as aulas de segunda a sexta, das 18h às 22h, terão início em 21 de março. As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/33NsJmB. A iniciativa é do Instituto LafargeHolcim, em parceria com a Prefeitura de Cordeiro, a Firjan SENAI SESI e a BrasilNet.