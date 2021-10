Advogado Raphael Gouvêa - Divulgação

Publicado 12/10/2021 04:00

Rio - "Recebo uma aposentadoria pelo INSS no valor de um salário mínimo. Minha esposa faleceu recentemente. Gostaria de saber se também posso requerer a pensão por morte. É possível acumular aposentadoria com pensão?" (Humberto de Paula, Anchieta).



Na maioria dos casos é possível sim acumular aposentadoria com pensão, pois estamos falando de benefícios de natureza distinta, originados de diferentes contribuições aos cofres públicos. Entretanto, tendo em vista que há exceções legais, é necessário analisar caso a caso de acordo com as leis aplicáveis.

Nos últimos tempos, viúvos e viúvas têm sido questionados por receberem pensão pelo falecimento do marido ou da esposa acumulados com suas aposentadorias. Mas, o advogado Raphael Gouvêa enfatiza que esses benefícios têm natureza distinta: um da contribuição da própria pessoa que trabalhou e se aposentou e o outro dos recolhimentos para fins de concessão de pensão, por isso, podem ser acumulados.



Caso o governo faça algum tipo de comunicação ao pensionista, ou aposentado, no sentido de que não é permitido o acúmulo de pensão e aposentadoria, a orientação é fazer um recurso administrativo junto ao INSS.