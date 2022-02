Cátia Vita, advogada - Divulgação

Cátia Vita, advogadaDivulgação

Publicado 22/02/2022 06:00

Comprei um móvel pela internet e ele veio quebrado e com a pintura desgastada. Tentei entrar em contato com a loja, mas eles informaram que não podem fazer nada. O que eu posso fazer? (Juliana Perez, Tijuca).

Todo consumidor que adquire mercadorias fora do estabelecimento comercial, como internet ou telefone, pode exercer o direito de arrependimento no prazo de até sete dias, independentemente do motivo. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.



A advogada Cátia Vita pontua que caso o consumidor queira exercer seu direito de arrependimento, a lei não exige que o comprador explique o motivo da desistência. “A única observação que deve ser detalhada é caso o consumidor receba o produto quebrado ou danificado. Assim, o lojista não poderá argumentar que o produto foi devolvido quebrado. Esse registro deve ser feito através de e-mail, WhatsApp, ou telefone. Não esqueça de anotar os protocolos”, orienta a especialista.