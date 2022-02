Fernanda Paes Leme - Divulgação

Fernanda Paes Leme

Publicado 23/02/2022

Tenho 32 anos e trabalho de carteira assinada. Tenho muito o desejo de adotar uma criança, porém, não sei quais caminhos posso seguir e se teria chance no processo. Sou solteira. O que faço? Por onde começo? (Mariana Souza, Grajaú)



A adoção é uma forma de colocação da criança ou do adolescente em uma nova família e depende de um processo judicial, o qual é orientado pela lei e sempre visando o melhor interesse do menor. Segundo a advogada especialista em Direito de Família, Fernanda Paes Leme, a renda do pretendente à adoção é considerada em conjunto com outros fatores, apenas no sentido de verificação das possibilidades de sustento da criança.

Já o estado civil não interfere no processo, ou seja, não há qualquer impedimento para que uma pessoa solteira adote uma criança. Por outro lado, o adotante tem que ter mais de 18 anos e ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que a pessoa a ser adotada.