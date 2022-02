Fábio Ferraz, advogado - Divulgação

Publicado 24/02/2022 06:00

Declarei meu Imposto de Renda atrasado em 2021. Apesar disso, teria direito a quase R$ 2 milem restituição até dezembro, porém, até agora não caiu esse valor na conta. O que faço? Será que ainda vou receber? Pelo site da Receita Federal diz que os dados da declaração estão no banco de dados. (Maria Cristina, Barra da Tijuca)

A Receita Federal pagou no final do mês de dezembro de 2021 um lote residual do Imposto de Renda 2021, onde contribuintes receberam um total de R$ 285 milhões. Contempla todos aqueles que fizeram a declaração com atraso e não tiveram as mesmas retidas na malha fina.